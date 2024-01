Xiamen Academy Of Building Research Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Aktie der Lets zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,59 CNH, während der Aktienkurs bei 4,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,92 CNH, was einer Abweichung von -3,05 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lets liegt bei 45,71, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um die Aktie in den letzten Wochen überwiegend positiv waren, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.