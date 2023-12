Xiamen Academy Of Building Research Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Lets laut überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend betrachtet ergibt sich aus der Anleger-Stimmung daher eine Bewertung von "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lets-Aktie beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,06 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs für Lets insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Lets in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,71 Prozent im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,12 Prozent, was bedeutet, dass Lets 12,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lets-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

