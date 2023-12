Xiake Color Spinning Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Gcl Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" einer Unterperformance von 17,2 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt bei -1,31 Prozent, wobei Gcl Energy aktuell 17,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Gcl Energy eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut" für Gcl Energy.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gcl Energy-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen weder überkaufte noch -verkaufte Werte, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Gcl Energy führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Gcl Energy-Aktie bei 12,43 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,12 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gcl Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.