Xiabuxiabu Catering Management Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Xiabuxiabu Catering Management China hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -68,9 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von -9,23 Prozent liegt das Unternehmen mit 59,67 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Kurs von 1,87 HKD, was einer Entfernung von -46,26 Prozent vom GD200 (3,48 HKD) entspricht. Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,24 HKD, was zu einem Abstand von -16,52 Prozent führt. Somit wird der Aktienkurs auf Basis der charttechnischen Bewertung ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist Xiabuxiabu Catering Management China ein KGV von 18,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 39 Prozent liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat einen Wert von 30,41. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Xiabuxiabu Catering Management China in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.