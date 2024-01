Xiabuxiabu Catering Management Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 4,21 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 2,46 HKD weicht somit um -41,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 2,84 HKD liegt mit einer Abweichung von -13,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 2,46 HKD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,56, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Xiabuxiabu Catering Management China auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt, während der 25-Tage-RSI eine Überkaufssituation zeigt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -4,48 Prozent gefallen sind, was zu einer deutlichen Underperformance von -64,42 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 72,92 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.