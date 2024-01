Xiabuxiabu Catering Management Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktie von Xiabuxiabu Catering Management China wird derzeit mit einem Kurs von 2,23 HKD gehandelt, was einer Entfernung von -45,48 Prozent vom GD200 (4,09 HKD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,79 HKD, was einem Abstand von -20,07 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Xiabuxiabu Catering Management China wird als positiv eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Xiabuxiabu Catering Management China im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,9 Prozent erzielt, was 72,46 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -6,25 Prozent, und Xiabuxiabu Catering Management China liegt aktuell 62,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 18 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.