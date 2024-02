Xiabuxiabu Catering Management Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Xiabuxiabu Catering Management China zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -68,9 Prozent liegt die Aktie mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete in den letzten 12 Monaten ebenfalls eine mittlere Rendite von -8,87 Prozent, wobei Xiabuxiabu Catering Management China mit 60,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Xiabuxiabu Catering Management China überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Xiabuxiabu Catering Management China ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,56 auf, was 38 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (30,14). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,54 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,83 HKD lag, was einer Abweichung von -48,31 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Xiabuxiabu Catering Management China-Aktie sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht als unterdurchschnittlich bewertet.