Xi'an Haitiantian Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Bei Xi'an Haitian Antenna Tech gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Das bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Unternehmen aufgetreten sind. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, also die allgemeine Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie, ist ebenfalls neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und auch die Diskussionen in den sozialen Medien waren nicht besonders fokussiert auf das Unternehmen.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor hat die Aktie von Xi'an Haitian Antenna Tech eine unterdurchschnittliche Rendite von -48,98 Prozent erzielt. Im Bereich der Kommunikationsausrüstung liegt die Aktie ebenfalls 36,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung von 100 für den Zeitraum von 7 Tagen. Für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI ebenfalls 100, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.