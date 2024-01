Xi'an Haitiantian Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Xi'an Haitian Antenna Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -35,76 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -38,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Xi'an Haitian Antenna Tech. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Xi'an Haitian Antenna Tech beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Xi'an Haitian Antenna Tech weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.