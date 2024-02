Mit Xi'an Catering wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Xi'an Catering nur eine schwache Diskussionsaktivität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Xi'an Catering liegt bei 71,94 Punkten, was auf eine Überkauft-Einstufung hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Xi'an Catering somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Xi'an Catering mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xi'an Catering liegt bei 115, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich angesehen wird. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Xi'an Catering daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Xi'an Catering eine eher negative Bewertung, sowohl in Bezug auf die Kommunikation im Netz, den RSI als auch die Dividende. Lediglich das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird als neutral bewertet.