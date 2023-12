Xi'an Catering Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Xi'an Catering hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 37,73 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -1,1 Prozent verzeichnete, schnitt Xi'an Catering mit einer Rendite von 38,83 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser erfolgreichen Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Xi'an Catering ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 115,44 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Xi'an Catering nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser geringen Differenz wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz erhält Xi'an Catering ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur die übliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Insgesamt erhält Xi'an Catering also in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Neutral"-Einstufung.