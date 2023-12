Xi'an Catering Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Xi'an Catering im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt sie damit 30,41 Prozent über dem Durchschnitt von 7,32 Prozent. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,08 Prozent, und Xi'an Catering liegt aktuell 34,64 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Xi'an Catering derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,85 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xi'an Catering bei 13,13 CNH liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 11,26 CNH, was einer Distanz zum GD200 von -14,24 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,31 CNH, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt und insgesamt zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xi'an Catering mit einem Wert von 115,44 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 0. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".