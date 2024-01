Xi'an Catering Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Xi'an Catering-Aktie liegt derzeit bei 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 55,75. Somit erhält die Analyse der RSIs für Xi'an Catering insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Xi'an Catering ist insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xi'an Catering bei 115, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Xi'an Catering-Aktie derzeit 2,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,4 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.