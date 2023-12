Xevio generiert hochwertige Leads und senkt die Cost per Lead (CPL) mit der Smartbid-Technologie von MediaGo

San Francisco (ots/PRNewswire) -MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform unter der Baidu Global Business Unit, gab heute bekannt, dass Xevio, ein Kollektiv von sehr erfahrenen nativen Werbetreibenden in Europa, mit der Smartbid-Technologie von MediaGo eine Senkung der Cost per Lead (CPL) um 20% und eine durchschnittliche Verbesserung der Lead-Qualität um 30% in allen Zielmärkten erreicht hat.Die Kampagnen richteten sich gezielt an Branchen wie Solar, Immobilien und Wärmepumpen. Unter Verwendung von Fixbid testete Xevio kreative Materialien mit minimalem Budget und identifizierte Nutzer, die mit höherer Wahrscheinlichkeit konvertieren würden. Danach nutzte Xevio die neue, verbesserte Smartbid-Technologie von MediaGo, um die Kampagnen zu optimieren und sicherzustellen, dass sie das erforderliche Mindestgebot hatten, um eine Anzeige zu erhalten, was letztendlich die Conversion Rates (CVR) erhöhte und die Cost per Lead (CPL) erheblich reduzierte.Die Smartbid-Technologie von MediaGo kann die Verwaltung von Anzeigengeboten automatisieren, indem sie Daten und Deep-Learning-Algorithmen nutzt, um die Wahrscheinlichkeit von Konversionen vorherzusagen und die Grundvergütung entsprechend anzupassen. Basierend auf historischen Lieferdaten und Echtzeit-Feedback können die Smartbid-Funktionen auch selbst lernen und sich kontinuierlich verbessern, um den Return on Investment (ROI) zu optimieren."Baidu Global MediaGo ermöglicht es uns, seine getesteten nativen Werbetrichter zu nutzen und davon zu profitieren, um die Skalierung und die Qualität der Leads zu erhöhen", so Nadim Kuttab, CEO und Mitbegründer von Xevio. "Mit reaktivem Support und erstklassigen Publishern hat sich Baidu Global MediaGo erfolgreich als unverzichtbare Traffic-Quelle in der globalen nativen Werbeszene positioniert.""Unsere Smartbid-Technologie nutzt ein tiefes neuronales Netzwerk (Deep Neural Networks, DNN) mit über 1 Milliarde Parametern, um einen greifbaren Wert für Werbetreibende zu schaffen, und wir sind stolz darauf, dies durch unsere Partnerschaft mit Xevio aus erster Hand zeigen zu können", sagte Rena Ren, Regional Director für Amerika der Baidu Global Business Unit. "Durch die Beseitigung einiger mühsamer Arbeiten, wie etwa der manuellen Optimierung von Anzeigen, ermöglicht es unsere Plattform Xevio, sich auf andere wichtige Marketingelemente wie Strategie und Kreativität zu konzentrieren."Aufgrund des anfänglichen Erfolgs ihrer Partnerschaft hat Xevio sein Budget stetig erhöht und im Laufe des Jahres 2023 ein Q2Q-Wachstum in Höhe von 245% erreicht.Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. Die zugrundeliegende KI-Technologie von Baidu nutzend und basierend auf Deep-Learning-Algorithmen befähigt MediaGo Unternehmen jeder Größenordnung und schafft greifbare Werte für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren weltweit hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Geschäftswachstumsdienste für mehr als 10.000 Partner bereitgestellt.Um mehr über MediaGo zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.mediago.com/.Informationen zu XevioXevio fördert die Beziehungen zwischen Marken, Agenturen und Traffic-Quellen auf der ganzen Welt und beweist immer wieder, dass die richtige Mischung aus Kreativität, datenbasierter Entscheidungsfindung und unbearbeitetem Media-Einkauf Millionen an Last-Click-Einnahmen für globale Marken und Werbetreibende generieren kann. Erfahren Sie mehr auf https://xevio.io/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xevio-generiert-hochwertige-leads-und-senkt-die-cost-per-lead-cpl-mit-der-smartbid-technologie-von-mediago-302002893.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuell