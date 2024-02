Xero Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Xero":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Xero als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Xero-Aktie beträgt 33,08, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 41,09 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xero eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Xero daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xero-Aktie nun bei 113,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 122,46 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,35 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 111,73 AUD, was einer Abweichung von +9,6 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab zu nehmen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von Xero in Bezug auf diese Faktoren zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Xero zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Xero in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Gesamtnote "Neutral".