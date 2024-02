Xeris Pharmaceuticals Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Xeris Biopharma-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Xeris Biopharma-Aktie liegt bei 12,73, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,2 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Xeris Biopharma jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Xeris Biopharma führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Xeris Biopharma-Aktie liegt derzeit bei "Gut". Diese Bewertung setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Xeris Biopharma vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (5,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 82,93 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Xeris Biopharma eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xeris Biopharma gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.