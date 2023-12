Xeris Pharmaceuticals Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Xeris Biopharma liegt bei 41,18, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Xeris Biopharma untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Analysten für Xeris Biopharma basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate ergibt insgesamt ein "Gut". Es gab 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,17 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 169,1 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie das Rating "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Xeris Biopharma von 1,92 USD 9,43 Prozent unter dem GD200 (2,12 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, zeigt dagegen ein Kursniveau von 1,77 USD, was einem Abstand von +8,47 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Xeris Biopharma als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

