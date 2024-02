Xenon-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie der Xenon wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Xenon. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 57 USD, was einer Erwartung von 17,07 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 48,69 USD liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Xenon diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xenon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,89 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 48,69 USD weicht somit um +25,2 Prozent ab, was ebenfalls einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (44,58 USD) um +9,22 Prozent höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -2,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Xenon aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Xenon von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.