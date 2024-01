Xenon Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Xenon hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Xenon in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich gewesen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Xenon liegt bei 31,53 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt hingegen bei 26,87, was darauf hindeutet, dass Xenon überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive Einschätzungen für Xenon abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 2 positive Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 55,75 USD, was einen Anstieg von 26,16 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Xenon-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.