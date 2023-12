Xenon Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Biotechnologie-Firma Xenon erhält von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was einer Differenz von -2,49 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Analysten bewerten die Xenon-Aktie insgesamt positiv, mit 5 "Gut"-Einstufungen und keiner "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel für Xenon liegt bei 54,67 USD, was einer potenziellen Steigerung von 32,01 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 41,41 USD entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Xenon daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Xenon-Aktie mit -0,23 Prozent um mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Xenon wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war im untersuchten Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.