Xenon Aktie: Es wird konkret!

Die Analysten haben die Xenon-Aktie in den letzten 12 Monaten insgesamt positiv bewertet. Von den 6 Bewertungen waren 6 positiv und 0 neutral oder negativ. Kurzfristig gesehen, gab es in einem Monat 3 positive Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Xenon-Aktie liegt bei 57 USD, was einer Steigerung um 25,27 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat sich der Aktienkurs von Xenon in den letzten 12 Monaten um 21,01 Prozent gesteigert, was eine Outperformance von +12,14 Prozent bedeutet. Auch im Gesundheitssektor liegt die Rendite von Xenon mit 16,91 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schnitt Xenon im Vergleich zur durchschnittlichen Dividende in der Biotechnologie-Branche mit 0 % schlechter ab, da die Differenz 2,48 Prozentpunkte beträgt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xenon-Aktie bei 37,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,5 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,24 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +25,07 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird Xenon daher eine Gesamtbewertung von "Gut" zugesprochen.