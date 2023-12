Xenia Hotels, Resorts-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 31,18 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie zeigt einen Wert von 2, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 30,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage (12,33 USD) um +8,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,34 USD) ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (12,13 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,98 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Xenia Hotels & Resorts Inc überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungen das Gesamturteil "Gut" für Analysteneinschätzung und technische Analyse, während das Anleger-Sentiment zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.