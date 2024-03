Xenia Hotels, Resorts Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Xenia Hotels & Resorts Inc liegt der RSI bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Die RSI25 liegt bei 34,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,98 USD liegt, was einer Abweichung von +18,05 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,98 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Laut langfristiger Analystenmeinung erhält die Xenia Hotels & Resorts Inc-Aktie die Einschätzung "Neutral", basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Damit ist Xenia Hotels & Resorts Inc insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.