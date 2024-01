Xenia Hotels, Resorts Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Xenia Hotels & Resorts Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 89,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,07, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Xenia Hotels & Resorts Inc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,31 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,29 USD liegt, was einer Abweichung von +7,96 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,61 USD, was einer Abweichung von +5,39 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung wird Xenia Hotels & Resorts Inc langfristig als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionstätigkeit mittelmäßig war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Xenia Hotels & Resorts Inc 1-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was dem Unternehmen langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber in Bezug auf den aktuellen Kurs von 13,29 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 31,68 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 17,5 USD. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".