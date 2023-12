Xencor Aktie: Das ist Wahnsinn!

Laut langfristiger Einschätzung von Analysten wird die Xencor-Aktie als "Gut" bewertet. Von insgesamt 4 Bewertungen sind alle "Gut" und keine "Schlecht" oder "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD, was einer erwarteten Performance von 112,06 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie 21,22 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 23,71 USD für die Xencor-Aktie. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 21,22 USD, was einem Unterschied von -10,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 18,62 USD, was zu einem Schlusskurs über diesem Durchschnitt von +13,96 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Xencor daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Xencor im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xencor mit einem Wert von 53,84 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 103,79. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.