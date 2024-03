Xencor Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dividendenpolitik von Xencor erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologieunternehmen darstellt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Xencor im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,7 Prozent erzielt, was 15,93 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Im Bereich Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,2 Prozent, wobei Xencor aktuell 18,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Xencor beträgt 57,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 40,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Xencor bei 21,64 USD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 23,09 USD liegt, was einer Abweichung von +6,7 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 21,45 USD, was einer Abweichung von +7,65 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Xencor-Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.