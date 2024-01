Xencor Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das biopharmazeutische Unternehmen Xencor wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xencor mit 53,84 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,17 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 22,11 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 19,22 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Xencor auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben Xencor langfristig mit einer "Gut"-Bewertung versehen, wobei in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde. Das mittlere Kursziel wird auf 45 USD geschätzt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Xencor im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche eine Rendite von -15,82 Prozent erzielt hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Xencor deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.