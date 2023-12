Xcmg Construction Machinery-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Im Fall von Xcmg Construction Machinery liegt das KGV bei 15,76, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xcmg Construction Machinery-Aktie zeigt einen Wert von 96 für die letzten 7 Tage an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI-Wert für die letzten 25 Tage bestätigt diese Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt einen Abstand von -21,04 Prozent im Vergleich zur 200-Tage-Linie und -10,97 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Auf Basis dieser beiden Zeiträume ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen verzeichnet. Insgesamt erhält Xcmg Construction Machinery auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.