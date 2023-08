Xcel Energy: Potenzial für steigenden Aktienkurs

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Xcel Energy-Aktie eine Kursentwicklung von +1,66%. In der vergangenen Woche stieg der Kurs um insgesamt +1,27%, was den Markt optimistisch stimmt. Die Bankanalysten sind sich darüber einig, dass das wahre Kursziel bei 64,75 EUR liegt – einen Anstieg von +19,28% vom aktuellen Niveau aus gesehen.

• Am 23.08.2023 legte der Aktienkurs um +1,66% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenbericht 64,75 EUR

• Vier Analysten empfehlen den Kauf der Xcel Energy-Aktie

Von insgesamt 15 Experteneinschätzungen befürworten vier Analysten den Erwerb der Aktien und eine weitere Stimme gibt ein “Kauf”-Rating ab. Neun Experten positionieren sich neutral mit einem “halten”-Rating und nur ein einziger ist pessimistisch und rät zum Verkauf.

Zusätzlich haben wir uns an dem bewährten...