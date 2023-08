Xcel Energy: Potenzial für eine Kurssteigerung - 64,56 EUR

Nach Expertenmeinungen ist die Aktie von Xcel Energy derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +21,41% über dem aktuellen Kurs.

• Xcel Energy zeigt am 21.08.2023 eine Abwärtsentwicklung von -0,53%

• Das aktuelle Kursziel beläuft sich auf 64,56 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei einem Wert von 3,53

Am letzten Handelstag zeigte Xcel Energy einen Rückgang in Höhe von -0,53%. Über den Zeitraum der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich ein Gesamtrückgang in Höhe von -0,41%, somit scheint der Markt momentan relativ neutral zu sein.

Ob die Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet haben? Die Einschätzungen sind jedenfalls deutlich positiver.

Momentan geht man davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 64,56 EUR liegen wird.

Im Durchschnitt schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kurspotenzial auf...