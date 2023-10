Xcel Energy: Potenzial für Kursanstieg um +22,81%

Die Aktie von Xcel Energy hat am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,62% erzielt. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage, so beläuft sich das Minus auf -3,82%. Dies spiegelt eine eher pessimistische Stimmung des Marktes wider.

Doch wie sehen die Bankanalysten die Zukunft von Xcel Energy? Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel bei 66,45 EUR prognostiziert. Liegen diese Annahmen richtig, ergibt sich für Investoren ein Potenzial zur Kurssteigerung um +22,81%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung allerdings nicht und bewerten die Aktie neutral oder sogar negativ.

Dennoch gibt es auch positive Bewertungen: Vier Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und einer empfiehlt zum Kauf. Neun Experten halten sie dagegen für “haltenswert”. Lediglich einer sieht hier einen Verkauf als...