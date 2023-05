Xcel Energy: Potenzial für Kursanstieg um +13,77% auf 68,27 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Xcel Energy einen leichten Anstieg von +0,05% verzeichnen. In der vergangenen Woche hingegen sank die Aktie um -2,37%. Die Marktstimmung scheint in diesem Sinne eher pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten hingegen sind optimistischer eingestellt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 68,27 EUR (+13,77%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des aktuellen schwachen Trends.

Konkret empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere setzen sie auf “Kauf”. Sechs Experten bewerten das Papier als “halten”, während nur einer es zum Verkauf empfiehlt. Der Anteil der Analysten mit positiver Einstellung liegt somit bei +50%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,79.