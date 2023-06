Xcel Energy: Kursziel von 68,33 EUR - Potenzial von +15,90%

Die Aktie des Energieversorgers Xcel Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag fielen die Papiere um -0,65%, was zu einem Wochenverlust von insgesamt -1,83% führte. Der Markt zeigt sich somit derzeit eher pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten ist das aktuelle Kursniveau nicht angemessen bewertet und sie sehen ein mittelfristiges Kursziel von 68,33 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein potenzielles Gewinnpotenzial von +15,90%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Aktuell empfehlen jedoch 7 Analysten (50% der Gesamtzahl) die Aktie entweder als “Kauf” oder “Starker Kauf”. Zwei weitere Experten sind optimistisch eingestellt und beurteilen die Aktie mit dem Rating “Kauf”....