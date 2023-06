Xcel Energy: Kursziel von 67,18 EUR - Analysten sehen deutliches Potenzial

Die Aktie von Xcel Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und verlor insgesamt -2,85%. Am gestrigen Tag fiel der Wert um weitere -1,05%. Trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 67,18 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein potentielles Plus von +17,84%.

• Xcel Energy: Gestern mit einem Minus von -1,05%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 67,18 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +50%

5 Experten bewerten die Aktie als stark kaufenswert. Weitere zwei stimmen diesem Urteil zu und setzen ebenfalls auf einen Kauf. Sechs Analysten halten die Position für neutral und empfehlen Halten. Lediglich ein Experte sieht die Aktie kritisch und rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating beläuft sich aktuell auf 3,79...