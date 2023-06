Xcel Energy: Kursziel bei 68,17 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Xcel Energy hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,37% hingelegt. Auf Sicht einer Woche konnte ein Plus von +2,95% verzeichnet werden. Die Analysten in den Bankhäusern scheinen mit dieser Entwicklung zufrieden zu sein und sehen die Aktie als unterbewertet an.

• Am 01.06.2023 wird ein Anstieg um +1,37% erwartet

• Das mittelfristige Kursziel für Xcel Energy liegt bei 68,17 EUR

• Derzeit bewerten mehr als die Hälfte der Analysten die Aktie positiv

Das Kurspotenzial beträgt somit +10,57%. Von insgesamt 14 Experteneinschätzungen sprechen fünf Analysen aktuell für einen klaren Kauf der Aktie. Zwei weitere Experteneinschätzungen stufen das Papier als kaufenswert ein.

Sechs Bewertungen zeigen sich neutral gegenüber der Aktie und empfehlen diese zum Halten.

Ein einziger Experte rät weiterhin dazu...