Xcel Energy: Kursziel bei 65,20 EUR - Analysten sehen starkes Kaufpotenzial

Die Aktie von Xcel Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor insgesamt 2,32%. Gestern sank der Kurs um weitere 1,09%, was am Markt für Pessimismus sorgt. Doch trotzdem sind Bankanalysten optimistisch gestimmt.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Xcel Energy laut durchschnittlicher Schätzung von vier Analysten bei derzeitiger Marktlage 65,20 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, eröffnet sich ein Potenzial von +24,35% für Investoren.

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Optimismus zeigt aber noch nicht euphorisch ist und ebenfalls zum Kauf rät. Neun Experten bewerten sie mit “Halten”. Nur einer plädiert nach wie vor zum Verkauf der Anteile an dem Unternehmen.

Das Guru-Rating steigt nun ebenfalls auf einen Wert von 3,53 an und...