Xcel Energy: Kurspotenzial von fast 20% - Ziel bei 65,52 EUR

Xcel Energy wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 65,52 EUR und damit um +19,74% über dem aktuellen Kurs.

• Xcel Energy: Steigende Tendenz mit +2,19%

• Aktuelles Kurspotenzial beträgt fast 20%

• Mehrheit der Experten bewertet die Aktie positiv

Am gestrigen Handelstag konnte Xcel Energy einen Anstieg von +2,19 % verzeichnen. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort und erreicht inzwischen ein Plus von insgesamt +4,17% innerhalb einer Woche. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Xcel Energy liegt bei 65,52 EUR und wird durchschnittlich von Bankanalysten bestätigt. Somit ergibt sich ein beachtliches Potenzial in Höhe von knapp 20%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund...