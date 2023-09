Xcel Energy: Kurspotenzial von fast 18%

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Xcel Energy unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 65,75 EUR.

• Am 21.09.2023 mit -0,60%

• Aktuelles Kursziel bei 65,75 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,53 nach zuvor ebenfalls 3,53

Gestern verzeichnete Xcel Energy eine negative Entwicklung um -0,60% an den Finanzmärkten. Insgesamt gab es jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Anstieg von +2,81%. Das Marktumfeld scheint also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das Potenzial für Investoren bei fast +18%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung. Derzeit meinen vier Analysten “Kaufen”, einer sieht die Aktie als “Kauf” an und neun Experten bewerten sie als “Halten”. Nur...