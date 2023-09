Xcel Energy: Kurspotenzial von +22.36% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Xcel Energy-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 65,52 EUR und bietet damit ein Potenzial von +22,36%. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen (+0,63%). In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung +3,31%, was auf ein aktuell optimistisches Marktumfeld schließen lässt.

• Am 11.09.2023 legte die Aktie um +0,63% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 65,52 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +33,33%

• Guru-Rating: neues Rating von 3.53 (vorheriges Rating ebenfalls 3.53)

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen in Bezug auf Xcel Energy – laut einem Analysten verdient die Aktie einen “Verkauf”. Neutrale Ratings wurden von insgesamt neun Experten vergeben und lediglich fünf sind zum...