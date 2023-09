Xcel Energy: Kurspotenzial von +17,65% bei einem Kursziel von 65,94 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Xcel Energy um +0,59% zulegen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von +3,00% verzeichnen. Die Marktlage scheint derzeit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde im Durchschnitt von Bankanalysten auf 65,94 EUR festgelegt. Somit eröffnet sich Anlegern ein Potenzial von +17,65%. Von insgesamt 15 Analysten halten immerhin noch 5 Experten die Aktie für einen Kauf. Weitere 9 Experten bewerten sie als “halten”, während nur einer der Meinung ist, dass man sie verkaufen sollte.

Zusätzlich zum Guru-Rating mit einem Wert von nunmehr 3,53 kann dies als eine positive Einschätzung gewertet werden.