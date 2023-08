Xcel Energy: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +21,12%

Die Xcel Energy-Aktie hat laut Experten eine nicht korrekte Bewertung. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 65,01 EUR – das entspricht einem potentiellen Gewinn von +21,12%. Am gestrigen Tag konnte die Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +0,76% verzeichnen.

• Xcel Energy: Am 28.08.2023 mit +0,76%

• Das Kursziel von Xcel Energy liegt bei 65,01 EUR

• Guru-Rating von Xcel Energy bleibt das selbe mit 3,53

Der aktuelle Trend ist neutral und lässt keinen eindeutigen Schluss auf die weitere Entwicklung zu. Laut Analysten sind jedoch vier Experten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt und ein weiterer Experte sieht die Aktie als kaufenswert an. Neun Analysten haben sich dazu entschieden ihre Position beizubehalten (Halten). Nur einer sieht momentan den Verkauf der Aktien als sinnvoll an.

