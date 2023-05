Xcel Energy: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +11,51%

Die Aktie von Xcel Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern gab es ein Minus von -0,09%, insgesamt beträgt das Wochenminus nun -1,08%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Allerdings sind die Analysten anderer Meinung. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 67,88 EUR – aktuell eine Differenz von +11,51% zum aktuellen Preis. Fünf Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und zwei weitere bewerten sie als „Kauf“. Sechs Analysten halten die Papiere für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,79.