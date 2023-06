Xcel Energy: Analystenprognose für das Kursziel bei 68,42 EUR

Die Aktie von Xcel Energy hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,86% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -2,42%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch und lässt Zweifel aufkommen.

Dennoch glauben Bankanalysten daran, dass sich dies bald ändern wird. Durchschnittlich erwarten sie ein mittelfristiges Kursziel von 68,42 EUR für Xcel Energy. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,90%, falls sie richtigliegen sollten.

Momentan sind 5 Analysten der Meinung, dass man die Aktie kaufen sollte. Zwei weitere sehen ebenfalls Potenzial und empfehlen einen Kauf mit leichter Zurückhaltung. Sechs Experten halten sich dagegen eher neutral und bewerten die Aktie als “halten”. Lediglich ein einziger Analyst rät dazu, die Aktie zu verkaufen.

Das Guru-Rating liegt momentan...