Xcel Energy: Analysten sind optimistisch - Kursziel bei 67,82 EUR

Die Aktie von Xcel Energy hat in den letzten fünf Handelstagen um -1,56% verloren. Doch die Bankanalysten sehen das nicht so pessimistisch und halten an ihrem mittelfristigen Kursziel von 67,82 EUR fest. Dies entspricht einem Potential von +15,90%.

• Am 14.06.2023 legte die Aktie um +0,02% zu

• Das Kursziel beträgt 67,82 EUR laut Bankanalysten

• Guru-Rating von Xcel Energy nun bei 3,79 nach vorherigem Wertebereich

Trotz der jüngsten Entwicklung bewerten immerhin rund 50% aller Analysten die Aktie positiv und empfehlen einen Kauf oder halten sie zumindest für eine Halteposition geeignet. Nur ein einziges Mal wurde bisher zum Verkauf geraten.

Wie es scheint ist also noch Luft nach oben vorhanden für Xcel Energy-Aktionäre, wie auch das “Guru-Rating” zeigt – dieses liegt nun höher als zuvor im bekannten Bereich des...