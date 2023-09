Xcel Energy: Analysten sehen ein Kursziel von 65,52 EUR

Die Aktie von Xcel Energy zeigte am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +1,39%. Somit ergab sich in der letzten Woche eine Gesamtperformance von +3,35%, was auf einen derzeit relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 65,52 EUR gesehen. Dies bedeutet nach Ansicht der Bankanalysten ein Potenzial von +20,68% für Investoren. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen unter den Experten.

Vier Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und ein weiterer als Kauf. Neun weitere Experten halten ihre Position neutral mit einer Bewertung “halten”. Nur einer gibt an, dass er die Aktie verkaufen würde. Insgesamt sind also noch immer +33,33% positiv eingestellt.

Ein zusätzliches Indiz für Optimismus ist das vergebene Guru-Rating von 3,53 Punkten im Vergleich...