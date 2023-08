Xcel Energy: Analysten prognostizieren Kursanstieg - Kursziel bei 63,76 EUR

Die Aktie von Xcel Energy konnte gestern am Finanzmarkt um +0,72% zulegen und zeigt somit eine neutrale Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +0,69%. Die Meinung der Bankanalysten hingegen ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für Xcel Energy beträgt aktuell 63,76 EUR. Damit eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +11,01%.

Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an; einer teilt diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. Neun Experten haben sich weitgehend neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Nur noch ein Analyst meint jedoch die Aktie sei unattraktiv (“Verkauf”). Insgesamt sind demnach immerhin noch...