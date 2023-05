Xcel Energy: Analysten erwarten Kursanstieg auf 66,95 EUR

Die Aktie von Xcel Energy wird derzeit von Marktexperten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 66,95 EUR und bietet somit ein Potenzial von +5,99%.

• Am 10.05.2023 stieg die Xcel Energy-Aktie um +0,22%

• Guru-Rating bei 3,79 bleibt unverändert

• Positive Stimmung unter den meisten Analysten mit 85,71% optimistischen Aussagen

Die jüngste Kursentwicklung zeigt einen positiven Trend und summierte sich in einer Handelswoche auf insgesamt +0,67%. Auch wenn nicht alle Experten das gleiche Rating vergeben – fünf sehen die Aktie als starken Kauf an – so ist doch eine positive Einschätzung vorherrschend. Insgesamt sind beinahe 86% der Analysten optimistisch gestimmt.

Hinweis: Diese Informationen dienen nur zur Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.