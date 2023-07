Xcel Energy: Aktuell unterschätzter Wert mit Kursziel von 62,61 EUR

Die Xcel Energy-Aktie wird derzeit nicht angemessen bewertet, so die Einschätzung von Analysten. Das wahre Kursziel liegt um +10,09% über dem aktuellen Kurs.

• Am 20.07.2023 legte Xcel Energy um +0,69% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Xcel Energy beträgt 62,61 EUR

• Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt bei 3,53

Am gestrigen Handelstag konnte die Xcel-Energy-Aktie einen Anstieg von +0,69% verzeichnen und fügte sich damit in eine relativ neutrale Marktsituation ein (-0,69% in den letzten fünf Handelstagen).

Analysten haben eine klare Meinung über die Entwicklung der Aktie und sehen das Potenzial des aktuellen Kurses als unterbewertet an.

Das mittelfristige Ziel liegt bei 62,61 EUR – ein Potential von +10,09%. Allerdings sind sich nicht alle Experten dieser Bewertung sicher nach der jüngsten neutralen...