Xcel Energy: Aktuell unterbewertet - Kursziel von 63,76 EUR

Gestern konnte Xcel Energy am Finanzmarkt mit einem Plus von 0,50% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte die Kursentwicklung jedoch einen rückläufigen Trend bei -2,71%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Bankanalysten bewerten die Aktie als unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 63,76 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +11,18%.

Vier Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und einer sieht das Rating “Kauf”. Neun Experten haben eine neutrale Position mit dem Rating “halten”, während nur einer der Meinung ist, dass es sich um einen Verkauf handelt.

Das Guru-Rating hat sich nicht verändert und bleibt bei 3,53. Die positive Einschätzung lässt darauf schließen, dass Xcel Energy für Anleger attraktiv bleiben könnte.