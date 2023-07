Xcel Energy: Aktie unterbewertet - Kursziel 63,78 EUR

Die Aktien von Xcel Energy sind derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 63,78 EUR und damit rund +11,26% über dem aktuellen Preis.

• Xcel Energy legt am 12.07.2023 um +0,06% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt bei Xcel Energy 63,78 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,53 unverändert

Am Finanzmarkt konnte die Energiegesellschaft gestern ein Plus von +0,06% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt ein Rückgang von -0,94%. Der Markt scheint aktuell daher relativ neutral eingestellt zu sein.

Für Analysten ist das Potenzial der Aktie aber weiterhin positiv einzuschätzen: Die durchschnittliche Einschätzung im Markt geht von einem mittelfristigen Zielkurs in Höhe von 63,78 EUR aus. Sollte dieser eintreten, würde dies Investoren...